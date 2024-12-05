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Расписки Fix Price подорожали на 31% на новостях о дивидендах

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Расписки Fix Price вечером подорожали на 31% и до уровня начала августа после известий о решении совета директоров выплатить промежуточные дивиденды.

На "Мосбирже" к 18:04 котировки Fix Price подскочили до 227,4 рубля (+31,1%), затем немного скорректировались и к 18:11 стоили 217,3 рубля (+25,2%).

Совет директоров ритейлера Fix Price принял решение о выплате промежуточных дивидендов акционерам из расчета 31,314 рубля на обыкновенную акцию или GDR, сообщила компания. Общая сумма выплаты составит 30 млрд рублей.

Fix Price Мосбиржа
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