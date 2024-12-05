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Новак заявил, что уровень исполнения обязательств в рамках ОПЕК+ превышает 100%

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Текущий уровень исполнения обязательств стран-участниц сделки ОПЕК+ превышает 100%, сообщил телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак.

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"Уровень исполнения соглашения ОПЕК+ выше 100%. Есть отдельные страны, которые должны были компенсировать, они предоставили график компенсации в секретариат ОПЕК, будут обеспечивать выполнение собственной квоты и компенсацию добычи, которая согласована с секретариатом ОПЕК", - сказал он.

Новак также отметил, что на сегодняшнем заседании министерской встречи ОПЕК+ с участием 23 стран обсуждалось текущее состояние рынка, прогноз на ближайшие несколько месяцев, а также исполнение соглашения странами-участницами ОПЕК+. "Подчеркнут высокий уровень исполнения соглашения", - сказал вице-премьер.

"Из ключевых решений, которые были приняты: базовое соглашение, которое действовало до конца 2025 года, решено продлить до конца 2026 года. Второе: планировалось, что с 1 января 2025 года будет уже частично начато восстановление добычи по тем добровольным соглашениям, которые объявили 8 стран, включая Россию, Саудовскую Аравию и другие страны, это 2,2 млн барр/сут. Сегодня приняли решение отложить начало восстановление на 3 месяца - до 1 апреля 2025 года. И период восстановления сделать 18 месяцев - с 1 апреля 2025 года до 1 октября 2026 года, чтобы более плавно начинать восстанавливать. Это связано, в первую очередь, с тем, чтобы в период зимнего спроса, когда он более низкий относительно летнего, не выбрасывать дополнительные объемы на рынок, чтобы не дестабилизировать текущую ситуацию на нефтяном рынке", - рассказал Новак.

Он также добавил, что для тех стран, которые должны компенсировать недостающие объемы сокращения добычи, период компенсации продлен до 1 июля 2026 года, что даст возможность сбалансированно обеспечить сокращение добычи.

Александр Новак ОПЕК Саудовская Аравия
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