Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $72,06 за баррель

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабилизировались на торгах в пятницу после прошедшего накануне министерского заседания ОПЕК+, на котором было принято решение о дальнейшей отсрочке планирующегося увеличения добычи.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 по московскому времени составила $72,06 за баррель, что на $0,03 (0,04%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $0,22 (0,3%), до $72,09 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,01 (0,01%), до $68,31 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $0,24 (0,4%), до $68,3 за баррель.

ОПЕК+ в четверг приняла решение о продлении действующих на 2025 год квот еще и на 2026 год. При этом увеличение квоты ОАЭ на 300 тыс. баррелей в сутки, которое должно было произойти с января по сентябрь 2025 года, теперь будет осуществляться с апреля 2025 года по сентябрь 2026 года.

Кроме того, восемь стран-добровольцев (Great 8 - Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Россия и Оман) приняли решение продлить свои ограничения по добыче, которые действуют дополнительно к квотам, на 1,65 млн б/с - до конца 2026 года, а ограничения на 2,2 млн б/с продлить на весь первый квартал 2025 года, а затем постепенно отменять их до сентября 2026 года.

Решение ОПЕК+ является позитивным фактором для нефтяного рынка, поскольку оно показывает, что альянс "дисциплинированно подходит к управлению балансом спроса и предложения, а не пытается вернуть больше нефти на рынок", отмечает Грег Райд из Westwood Holdings Group, слова которого приводит Market Watch.

Между тем, аналитик Capital Economics Дэвид Оксли полагает, что решение об отсрочке наращивания добычи "дает альянсу некоторое время, однако в условиях слабого мирового спроса он может оказаться в том же самом положении, как и сейчас, через три месяца".