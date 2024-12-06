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Brent подешевела до $71,48 за баррель

Brent подешевела до $71,48 за баррель
Фото: VCG/VCG via Getty Images

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются днем в пятницу, инвесторы продолжают оценивать итоги завершившегося накануне заседания ОПЕК+.

К 14:40 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,61 (0,85%) до $71,48 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на на $0,59 (0,86%), до $67,71 за баррель.

ОПЕК+ 5 декабря сообщила о продлении действующих на 2025 год квот еще и на 2026 год. При этом увеличение квоты ОАЭ на 300 тысяч баррелей в сутки, которое должно было произойти с января по сентябрь 2025 года, теперь будет осуществляться с апреля 2025 года по сентябрь 2026 года.

Кроме того, восемь стран-добровольцев, включая Саудовскую Аравию и Россию, приняли решение продлить свои ограничения по добыче, которые действуют дополнительно к квотам, на 1,65 млн б/с - до конца 2026 года, а ограничения на 2,2 млн б/с продлить на весь первый квартал 2025 года, а затем постепенно отменять их до сентября 2026 года.

"Мы сомневаемся, что ситуация для нефтедобывающих государств улучшится в следующем году настолько, чтобы они смогли восстановить поставки нефти на рынок, - отметил Норберт Рюкер из Julius Baer. - Рост предложения в Северной и Южной Америке более чем компенсирует слабые темпы роста мирового спроса".

Аналитики Morgan Stanley полагают, что ОПЕК+ дала "четкий сигнал" о готовности добиться баланса на рынке. Они повысили прогноз цен на нефть марки Brent на третий и четвертый кварталы следующего года до $70 за баррель с ожидавшихся ранее $68 и $66 за баррель.

"Мы все еще прогнозируем излишек топлива в следующем году, но он будет меньше, чем ожидалось ранее", - написали они.

Brent ОПЕК ОАЭ WTI
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