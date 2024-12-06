Сбербанк не будет переходить к промежуточным дивидендам

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк не собирается переходить к выплате промежуточных дивидендов, и так при выплате раз в год впритык проходит по достаточности капитала, заявил президент - председатель правления банка Герман Греф на "Дне инвестора" в пятницу.

"Частотность выплат менять не будем. Это самое глупое, что можно сделать в текущей ситуации. Вы видите, что мы выполняем свои обязательства по дивидендам, но впритык от выплаты к выплате, удерживая зубами цифры достаточности капитала. Если мы нарушим, у нас сразу же возникнут проблемы, которые отразятся на бизнесе. Мы это допустить не можем", - сказал Греф.

"Мне кажется, что наши инвесторы должны быть счастливы, что мы несмотря ни на что никогда не находим оправдания, почему мы не выполняем свои обязательства. И в следующем году, надеюсь, мы тоже выполним в полном объеме свои обязательства перед вами", - отметил глава Сбербанка.

Банк ожидает восстановления значения норматива достаточности общего капитала Н20 до целевого значения 13,3% в течение 2025 года с учетом выплаты дивидендов в размере 50% за 2024 год, заявил Греф.