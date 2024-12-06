Поиск

Сбербанк не будет переходить к промежуточным дивидендам

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк не собирается переходить к выплате промежуточных дивидендов, и так при выплате раз в год впритык проходит по достаточности капитала, заявил президент - председатель правления банка Герман Греф на "Дне инвестора" в пятницу.

"Частотность выплат менять не будем. Это самое глупое, что можно сделать в текущей ситуации. Вы видите, что мы выполняем свои обязательства по дивидендам, но впритык от выплаты к выплате, удерживая зубами цифры достаточности капитала. Если мы нарушим, у нас сразу же возникнут проблемы, которые отразятся на бизнесе. Мы это допустить не можем", - сказал Греф.

"Мне кажется, что наши инвесторы должны быть счастливы, что мы несмотря ни на что никогда не находим оправдания, почему мы не выполняем свои обязательства. И в следующем году, надеюсь, мы тоже выполним в полном объеме свои обязательства перед вами", - отметил глава Сбербанка.

Банк ожидает восстановления значения норматива достаточности общего капитала Н20 до целевого значения 13,3% в течение 2025 года с учетом выплаты дивидендов в размере 50% за 2024 год, заявил Греф.

Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Греф отметил заход ЦБ "за буйки" в стремлении отрегулировать инновации финрынка

Трамп назначил главу политики в сфере ИИ и криптовалют в своей администрации

Банк России не развернет ДКП даже после замедления инфляции в течение квартала

Банк России не развернет ДКП даже после замедления инфляции в течение квартала

В Москве Роспотребнадзор опечатал два кафе "Моремания"

В Москве Роспотребнадзор опечатал два кафе "Моремания"

Советник главы ЦБ допустил, что инфляция в РФ в 2024 г. превысит 9%

Советник главы ЦБ допустил, что инфляция в РФ в 2024 г. превысит 9%

"Балтика" перешла в собственность "ВГ Инвест"

Экспортированный из РФ газ продолжает оплачиваться через ГПБ, но теперь в рублях

РСПП предложит Путину поддержку инвестиций через фиксацию условий для отдельных проектов

Банк России уточнил прогноз по прибыли банков и марже на 2024 год

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5524 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2049 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России28 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние220 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });