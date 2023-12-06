Сбер в 2024-2026 годах увеличит инвестиции в технологии в 1,5 раза

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2024-2026 годах увеличит инвестиции в технологии в полтора раза - до 450 млрд рублей, сообщил в среду вице-президент, руководитель блока "Финансы" Сбербанка Тарас Скворцов.

"Технологии - это то, во что мы прежде всего инвестируем. За следующие три года наши инвестиции в IT вырастут в 1,5 раза и достигнут 450 млрд рублей. Это показывает то, насколько Сбер действительно стал технологической компанией. Это, безусловно, номер один в Сбере с точки зрения инвестиций", - сказал Скворцов в рамках "Дня инвестора" Сбербанка.

Он отметил, что все эти инвестиции окупаются. Прибыль от применения технологий искусственного интеллекта в 2021-2023 годах составляет порядка 800 млрд рублей.