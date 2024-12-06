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В Эр-Рияде объяснили решение ОПЕК+ по добыче спецификой первого квартала

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Решение ОПЕК+ отложить наращивание добычи нефти на первый квартал 2025 года связано в основном с фундаментальными факторами, но оно заодно дает время оценить неопределенности, которые существуют в крупнейших экономиках мира, прокомментировал CNBC министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Сальман.

"Вы правы, сейчас много событий, которые происходят. Но в действительности, решение отложить вывод этих баррелей на рынок до второго квартала больше связано с фактом, что первый квартал - не лучший для этого, потому что в этом квартале всегда происходит наращивание (коммерческих - ИФ) запасов", - сказал он.

Принц заметил, что этот фактор сыграл более 80% в принятом решении, но также это дает время лучше оценить "необязательно то, что может произойти относительно политики США". По его словам, также нужно оценить рост в Китае и Европе, в частности, из-за энергоперехода, а также то, что будет происходить и в экономике США.

Абдулазиз бин Сальман также заявил, что Саудовская Аравия придерживается средних, а не крайних прогнозов относительно спроса и предложения. "Но даже если мы будем оценивать консервативно, даже хуже, мы всерьез полагаем, что рынок в следующем году будет лучше, чем прогнозируется", - подчеркнул он.

США ОПЕК Саудовская Аравия Китай Абдулазиз бин Сальман
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