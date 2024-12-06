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ОПЕК+ получила заверения о компенсации недосокращенных объемов добычи

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Недосокращенные объемы нефтедобычи в рамках обязательств ОПЕК+ будут компенсированы в случае продления периода компенсаций, заявил министр энергетики Королевства Саудовская Аравия (КСА) принц Абдулазиз бин Сальман CNBC, подчеркнув, что заверения об этом получены на самом высоком уровне.

По его словам, сделке ОПЕК+ не помогает то, что некоторые страны не исполняют свои обязательства по сокращению нефтедобычи должным образом и даже накапливают свои недосокращения.

Принц комментировал принятое 5 декабря решение отложить наращивание нефтедобычи странами ОПЕК+ на первый квартал 2025 года (2,2 млн б/с), в том числе увеличение квоты ОАЭ (0,3 млн б/с), а также растягивание периода компенсаций недосокращенной добычи с сентября 2025 года до конца июня 2026 года

"Поэтому мы должны были понять, что компенсации займут некоторое время. Поэтому идея принести на рынок дополнительно 2,5 млн б/с за один год была фактически невыполнима, и нам нужен дополнительный год со всей этой гибкостью, включая графики компенсаций, которые мы продлили. Потому что мы получили серьезные заверения на самом высшем уровне, что эти обязательства будут исполнены, если мы продлим период компенсаций", - сказал министр.

ОАЭ ОПЕК Саудовская Аравия Абдулазиз бин Сальман
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