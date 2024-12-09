Экспортеры зерна из РФ продолжат поставки в Сирию по заключенным контрактам

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Экспортеры зерна из РФ не планируют в одностороннем порядке прекращать поставки в Сирию по заключенным контрактам. Об этом сообщил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров и производителей зерна Эдуард Зернин.

"Сирия для нас не ключевой потребитель, но это неплохой рынок емкостью порядка 2 млн тонн пшеницы в год. Последнее время Россия играла ключевую роль в поставках пшеницы в республику, являясь основным поставщиком", - заявил он, отметив, что пшеница традиционно играет важнейшую роль в рационе питания народов Ближнего Востока и всего региона MENA, в том числе в Сирии.

"Учитывая этот факт и нашу роль в обеспечении продовольственной безопасности региона MENA, российские экспортеры зерна не планируют прекращать свои обязательства по заключенным контрактам в одностороннем порядке. Вопрос оплаты и погашения задолженности за поставленную продукцию, в случае наличия таковой, будет решаться в рабочем порядке. Что касается новых поставок, мы открыты для предложений", - сказал Зернин.

В этом сезоне (с 1 июля) РФ поставила в Сирию порядка 300 тыс. тонн зерна.

Как сообщалось, в выходные вооруженная сирийская оппозиция объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с оппозиционерами.

Президент РФ Владимир Путин принял решение предоставить Асаду политическое убежище, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.