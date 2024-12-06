В Сбербанке полагают, что "легкий разворот" ДКП вернет эмитентов к планам IPO

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Смягчение риторики ЦБ РФ или "легкий разворот" ключевой ставки вернет эмитентов к планам IPO, считает руководитель практики корпоративных финансов на рынках акционерного капитала Сбербанка Александр Сегаль. По его словам, на весну-лето 2025 года как на период для проведения возможных размещений уже смотрят пять-шесть эмитентов.

"Весна 2024 года была достаточно активна, все сделки проходили по верхней границе, все было хорошо, и, наверное, это привело к тому, что всем стало казаться, что по любой оценке можно размещать. И сделки апреля мы, честно, размещали по более высоким оценкам, чем, наверное, это нужно было делать. Все это прекрасно признают, но рынок это позволял", - сказал Сегаль на Российском облигационном конгрессе, организованном Cbonds.

Затем конъюнктура, в том числе под давлением ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ, изменилась, и во второй половине года многие эмитенты стали откладывать планы выхода на рынок.

"Сделки зимы существенно сдвинулись - на весну, осень следующего года. Но мы верим, что рынок IPO от нас теперь никуда не денется. Во-первых, в эру сложной денежно-кредитной политики, в целом непростых времен для государства, IPO, как ни парадоксально, осталось одним из немногих инструментов финансирования компаний. С текущими ставками многие компании не могут себе позволить ни рынок облигаций, ни банковское финансирование, а рынок IPO остается для них понятным. Мы в целом активно на весну-лето готовим уже порядка пяти-шести эмитентов, мы верим, что как только либо риторика стабилизируется, либо начнется легкий разворот ставки, достаточно большое количество эмитентов начнет на этот рынок возвращаться", - сказал банкир.

Сегаль отметил, что 2024 год можно охарактеризовать стремлением регуляторов поднять требования к качеству выходящих на рынок эмитентов. "Если 2023 год у нас был такой революционный, когда мы делали сделку "Астры" и ожидали собрать всего миллиардов 10 с рынка, а собрали почти 90 млрд при сделке в 3,5 млрд, и все это росло, и 2024 год мы начали достаточно оптимистично и весело, то вот в 2024 году как раз прошли уже не революционный, а эволюционный путь. Очень много было инициатив совместно с Центральным банком и с "Московской биржей", как этот рынок "устаканить". Потому что, скажу честно, сделки конца 2023 года и начала 2024 года готовились достаточно быстро - IPO "Астры" в лучших традициях показало, что рынок есть, и все побежали. Многие сделки мы достаточно быстро складывали "на коленке" - с точки зрения и отчетности, и корпоративного управления. Но в 2024 мы уже пошли по эволюционному пути: совместно с биржей, с ЦБ существенно поднимались требования к эмитентам", - сказал он.

Отвечая на вопрос, какие компании могут выйти на рынок, Сегаль сказал, что, в первую очередь, речь идет о представителях IT-сектора, однако о том, чтобы стать публичными, задумываются и крупные промышленные компании. "Те сделки, которые готовятся на первое полугодие, - это во многом технологические компании. Несмотря ни на что, тренд на импортозамещение происходит, они продолжают показывать стабильно высокие темпы роста и уровня рентабельности. Компании из тяжелых промышленных секторов тоже планируют, это очень большие компании, поэтому посмотрим, чем закончится", - сказал банкир.

Оценка и вера инвесторов

Ужесточение ДКП влияет не только на планы компаний по IPO, но и на стоимость недавно ставших публичными эмитентов, напомнил Сегаль. "На что еще также повлияло ужесточение ДКП - компании, которые вышли, условно, в первой половине года, те обещания, которые они декларировали, не смогли в должной степени выполнять. Будь то рост, будь то уровни рентабельности, потому что произошло резкое ухудшение макросреды. Безусловно, это нашло отражение в оценках. Потому что, если вы строите даже модель IT-компании, которая растет в первых периодах на 50%, 70%, 100% и подрезаете ее рост от прогнозов, которые дает компания, процентов на 10-20, там разительно меняется оценка", - констатировал он.

"Нужно верить в фундаментальную стоимость. Наши розничные инвесторы хотят заработать в первый день, наши институциональные инвесторы вынуждены смотреть на горизонт. Мы верим, что какая-то нормализация по оценкам произойдет", - отметил Сегаль. Когда уже вышедшие на рынок компании смогут подтвердить свои прогнозы результатами, это поддержит оценки и будущих эмитентов, считает он.

И ЦБ, и биржа призывают "более трепетно" относиться к прогнозам, и даже, возможно, публиковать какие-то прогнозы в проспектах, напомнил Сегаль. "Мы в целом, наверное, идем к квазиамериканскому рынку. Потому что, когда делается американское IPO, компания рассылает свою финансовую модель аналитикам. Мы также под NDA (соглашение о неразглашении - ИФ) в рамках некоторых процессов, особенно для новых эмитентов, у которых нет публичных аналогов, показываем модели нашим ключевым институционалам. Кто-то может сказать, что это асимметрия информации для розничных инвесторов, но это не так, потому что, когда начинается процесс первичного общения аналитиков с инвесторами, банки готовят адаптивные версии отчетов для розничных инвесторов, которые моментально становятся доступны, и там также видны все прогнозы", - сказал банкир.

В начале октября директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Екатерина Абашеева заявила, что, по мнению регулятора, компании, готовящиеся провести IPO, могли бы раскрывать прогнозные показатели своей деятельности в проспекте к размещению, это поможет инвесторам лучше ориентироваться при принятии решений о покупке бумаг. "Нам кажется верным посмотреть в сторону таких прогнозных показателей, которые, с нашей точки зрения, можно было бы отражать в проспекте ценных бумаг, например, с горизонтом хотя бы год", - сказала Абашеева. Раскрытие подобной информации не в рекламных материалах, а именно в проспекте накладывало бы на эмитента "определенные обязательства" в части необходимости следования заявленным показателям, отметила она.

Также директор департамента ЦБ сообщила, что Банк России предлагает обсудить возможность раскрытия отчетов независимых аналитиков при выходе компании на рынок для более объективной оценки ее стоимости, поскольку сейчас розничные инвесторы опираются на широко распространяемые маркетинговые материалы, информацию от блогеров и т.д., тогда как профессиональные аналитические отчеты доступны главным образом институционалам.