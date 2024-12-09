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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:32

Минфин предложил повысить лимит страховки безотзывных сберсертификатов сроком более 3 лет

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Минфин подготовил законопроект, вдвое увеличивающий лимит страхового возмещения по длинным рублевым вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами.

Законопроект и пояснительная записка к нему размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

Законопроект разработан по поручению президента и предусматривает увеличение максимального лимита страхового возмещения до 2,8 млн рублей с 1,4 млн рублей по вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами, в рублях сроком более 3 лет.

Возмещение по указанному виду вкладов выплачивается отдельно от возмещения по иным видам вкладов (счетов).

По остальным вкладам сохраняется существующий лимит страхового возмещения - 1,4 млн рублей.

"Реализация предусмотренных законопроектом изменений будет способствовать привлечению в банковский сектор долгосрочных ресурсов, необходимых для финансирования приоритетных трансформационных проектов, и повысит привлекательность сберегательных сертификатов для населения", - говорится в пояснительной записке.

Реализация предусмотренных законопроектом предложений в среднесрочной перспективе не окажет существенного влияния на фонд обязательного страхования вкладов, поскольку Банк России не ожидает быстрого перераспределения вкладов по банковской системе в безотзывные сертификаты. Кроме того, фонд останется устойчивым даже в случае негативного сценария банкротства двух банков из топ-30, и Агентству по страховании вкладов (АСВ) не потребуется краткосрочное привлечение средств в рамках открытой в 2015 году кредитной линии, неизрасходованный остаток по которой составляет 188 млрд рублей, отмечает Минфин в пояснительной записке.

АСВ Банк России Минфин
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