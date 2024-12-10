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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:46

Сбербанк в ноябре нарастил корпоративное кредитование по РСБУ на 2,4%

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк в ноябре замедлил темпы роста корпоративного кредитования до 2,4% (+1% без учета валютной переоценки) после роста на 3,2% в октябре, розничное кредитование снизилось до 0,5% с 0,8% месяцем ранее, свидетельствует отчетность крупнейшего российского банка.

Корпоративный кредитный портфель с начала года вырос на 20,7% (17,0% без учета валютной переоценки) и составил 28,1 трлн руб. В ноябре корпоративным клиентам было выдано 1,6 трлн руб. кредитов.

Розничный кредитный портфель увеличился на 12,5% с начала года, до 17,5 трлн руб. Частным клиентам в октябре было выдано 327 млрд руб. кредитов.

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Портфель ипотеки в октябре вырос на 0,6% на фоне использования ранее полученных лимитов по семейной ипотеке. С начала года он вырос на 8,3% и составил 11 трлн руб. В октябре банк выдал 168 млрд руб. ипотечных кредитов.

Портфель потребительских кредитов в октябре снизился на 2,1% в связи с высокими ставками в экономике и регуляторными ограничениями потребкредитования. С начала года портфель вырос на 4%, до 4 трлн руб. Выдачи в октябре составили 89 млрд руб.

Портфель кредитных карт прибавил 3% за месяц, или 42,5% с начала года, а объем портфеля составил 2,3 трлн руб.

Доля просроченной задолженности за месяц выросла с 2,1% до 2,2%, банк считает это изменение незначительным.

Средства физических лиц превысили 26,9 трлн руб. В октябре прирост средств частных клиентов составил 1,3% (0,7% без учета валютной переоценки). С начала года рост клиентских средств достиг 18,8% (+16,9% без учета валютной переоценки).

Средства юридических лиц выросли на 9,2% за месяц, до 13,6 трлн руб. (+7,3% без учета валютной переоценки). С начала года рост составил 25,3% (+19,9% без учета валютной переоценки).

Сбербанк
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