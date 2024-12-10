Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:00

TeamViewer приобретет компанию 1E за $720 млн

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Германский разработчик программного обеспечения TeamViewer приобретет лондонскую 1E за $720 млн, чтобы интегрировать свое программное обеспечение для удаленного доступа с автономной IT-платформой 1E, сообщили пресс-службы компаний.

Финансирование покупки 1E будет осуществляться через существующие кредитные линии и новые долговые инструменты в рамках соглашения, подписанного TeamViewer с инвестиционной компанией Carlyle Europe Technology Partners (входит в глобальную структуру Carlyle).

Ожидается, что сделка, которая станет крупнейшей в истории TeamViewer, будет закрыта в начале 2025 года после получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов.

Приобретение 1Е будет способствовать инновациям и развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ) в TeamViewer, расширит рынок компании, придаст стимул для ее роста и укрепит ее позиции на североамериканском рынке, считают в компании.

Исполнительный директор 1E Марк Бэнфилд станет новым коммерческим директором TeamViewer, а директор 1E по маркетингу Стивен Тарлетон займет в TeamViewer такую же должность.

В 1E работает около 300 сотрудников. Последние три года рост годовой выручки компании превышал 10%, за 12 месяцев по сентябрь 2024 года показатель составил $77 млн.

Carlyle TeamViewer Стивен Тарлетон Марк Бэнфилд 1E Германия Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Бюджет РФ

Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-октябре вырос до 2,5 трлн рублей

Продажи топлива на СПбМТСБ в 2024 году вырастут на 16%

Нефть Brent подешевела до $71,78 за баррель

Европейские рынки акций не показали единой динамики по итогам торгов

Европейские рынки акций не показали единой динамики по итогам торгов

Порог уголовной ответственности за манипулирование рынком могут поднять до 100 млн руб.

Порог уголовной ответственности за манипулирование рынком могут поднять до 100 млн руб.

Американские биткойн-ETF привлекли почти $10 млрд с момента избрания Трампа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5534 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии73 материалов
Бюджет РФБюджет РФ35 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов172 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });