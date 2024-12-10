TeamViewer приобретет компанию 1E за $720 млн

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Германский разработчик программного обеспечения TeamViewer приобретет лондонскую 1E за $720 млн, чтобы интегрировать свое программное обеспечение для удаленного доступа с автономной IT-платформой 1E, сообщили пресс-службы компаний.

Финансирование покупки 1E будет осуществляться через существующие кредитные линии и новые долговые инструменты в рамках соглашения, подписанного TeamViewer с инвестиционной компанией Carlyle Europe Technology Partners (входит в глобальную структуру Carlyle).

Ожидается, что сделка, которая станет крупнейшей в истории TeamViewer, будет закрыта в начале 2025 года после получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов.

Приобретение 1Е будет способствовать инновациям и развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ) в TeamViewer, расширит рынок компании, придаст стимул для ее роста и укрепит ее позиции на североамериканском рынке, считают в компании.

Исполнительный директор 1E Марк Бэнфилд станет новым коммерческим директором TeamViewer, а директор 1E по маркетингу Стивен Тарлетон займет в TeamViewer такую же должность.

В 1E работает около 300 сотрудников. Последние три года рост годовой выручки компании превышал 10%, за 12 месяцев по сентябрь 2024 года показатель составил $77 млн.