В Великобритании рождественский ужин на четверых подорожал на 6,5%

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Стоимость британского рождественского ужина на четверых с игристым вином, замороженной индейкой и гарниром из картошки и других овощей увеличилась на 6,5% в этом году, до 32,57 фунта ($41,5), показало исследование Kantar.

Сильнее всего за год подорожал картофель - на 16,2%, цветная капуста выросла в цене на 14,6%, индейка - на 8,5%. Цены на игристое вино почти не изменились по сравнению с 2023 годом.

Цены в британских супермаркетах за четыре недели по 1 декабря выросли в среднем на 2,6% после подъема на 2,3% в предыдущий четырехнедельный период, показывают подсчеты Kantar. Сильнее всего подорожали охлажденные соки и зубные щетки, тогда как стоимость корма для собак и туалетной бумаги снизилась.

Tesco, крупнейшая в Британии сеть супермаркетов, нарастила свою долю рынка до 28,1%, что является максимумом с 2017 года. Занимающая второе место Sainsbury's обладает долей рынка в 16%.

Сильнее всего за 12 недель по 1 декабря выросли продажи продуктов в сети Marks & Spencer - на 10,4% в годовом выражении. Сеть дискаунтеров Lidl повысила продажи на 6,6%, Tesco - на 5,2%, Asda - сократила на 5,6%.