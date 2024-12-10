Минфин 11 декабря проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Минфин 11 декабря проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26248 в объеме остатков, доступных для размещения, а также нового выпуска ОФЗ-ПК серии 29027, сообщило ведомство.

Облигации серии 29027 с погашением 11 сентября 2036 года имеют 47 квартальных купонных периодов, дата выплаты первого купона - 11 марта 2025 года. Для этих бумаг предусмотрен новый подход к расчету купонного дохода: ставки будут соответствовать публикуемым на сайте Банка России значениям срочной версии RUONIA для срока три месяца на дату, предшествующую на семь календарных дней окончанию соответствующего купонного периода. Купонные периоды по ОФЗ-ПК нового формата устанавливаются равными трем календарным месяцам. В связи с этим количество дней в каждом купонном периоде будет плавающим, зависящим от календарной продолжительности каждого периода. Публиковаться ставки купонного дохода будут на сайте Минфина. При этом если в старом формате купон рассчитывался как средняя арифметическая величина за три месяца, то в новом формате - с учетом капитализации в этот период.

Минфин 6 декабря зарегистрировал новый выпуск ОФЗ-ПК серии 29027 общим объемом 1 трлн рублей с погашением в сентябре 2036 года. Бумаги будут доступны на первичных аукционах с 11 декабря.

Облигации серии 26248 с погашением 16 мая 2040 года имеют 31 полугодовой купонный период и первый купонный период - 203 дня, дата выплаты 2-го купонного дохода - 4 июня 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12,25% годовых (1-й купон - 68,13 рубля на облигацию и 2-32-й купоны - 61,08 рубля на облигацию).