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ЦБ РФ на следующей неделе объявит параметры операций с валютой в 2025 году

ЦБ РФ на следующей неделе объявит параметры операций с валютой в 2025 году
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Банк России в последнюю неделю года объявит параметры проведения операций с валютой на 2025 год, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Курс у нас плавающий, у нас нет цели поддерживать его на определенном уровне. С этой точки зрения мы осуществляем валютные интервенции. А приостановка покупки валюты в части бюджетного правила - тоже в некотором смысле валютные интервенции, если риски финансовой стабильности есть, о которых я говорила. Сейчас мы таких рисков не видим, но, тем не менее, о том, как будут проходить операции зеркалирования, мы на следующей неделе объявим уже все параметры на 2025 год", - сказала она.

Банк России с 9 января 2024 года проводит операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния.

С 28 ноября и до конца 2024 года регулятор принял решение не зеркалировать регулярные операции Минфина по бюджетному правилу. При этом продолжает продавать валюту в рамках пополнения и использования средств ФНБ в объеме 8,4 млрд рублей в день.

Отложенные покупки валюты регулятор планирует осуществить в течение 2025 года. Если ЦБ возобновит зеркалирование покупок валюты по бюджетному правилу в начале 2025 года, то ежедневный объем продаж с 1 по 14 января будет составлять 3 млрд рублей, исходя из объявления Минфином покупок с 6 декабря по 14 января по 5,4 млрд рублей в день.

Банк России Минфин ФНБ ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
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