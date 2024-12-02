ЦБ после отказа от зеркалирования покупок валюты продал юани на 8,3 млрд рублей

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Банк России продал валюту расчетами 29 ноября на 8,3 млрд рублей, сказано на сайте регулятора.

Операции проводятся в валютной секции "Московской биржи" в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

Банк России решил с 28 ноября и до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России по бюджетному правилу. Свое решение регулятор объяснил необходимостью снижения волатильности финансовых рынков.

При этом Банк России продолжит продавать валюту в рамках пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 8,4 млрд рублей в день.

Решение о возобновлении зеркалирования регулярных операций Минфина будет принято с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках. Отложенные покупки валюты регулятор планирует осуществить в течение 2025 года.

Минфин возобновил покупки валюты в рамках бюджетного правила в августе 2023 года после периода продаж с февраля 2022 года. В январе 2024 года Минфин вновь проводил продажи валюты и золота, а с 7 февраля вернулся к покупкам.

Минфин с 7 ноября по 5 декабря планировал направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 87,5 млрд рублей, ежедневный объем операций - 4,2 млрд рублей. С учетом корректировки на продажи в рамках использования ФНБ, ежедневный объем продажи Банком России валюты за этот период должен был составлять 4,2 млрд рублей в день (с 7 октября по 6 ноября ЦБ продавал по 5,3 млрд рублей в день).