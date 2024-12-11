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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:55

SpaceX оценена в $350 млрд в рамках выкупа акций у инсайдеров

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Американская аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX заключила сделку о выкупе акций у инсайдеров исходя из оценки стоимости всей компании в $350 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на четырех источников, знакомых с ходом сделки.

По данным источников, SpaceX совместно с партнерами выкупит акции компании у сотрудников и ранних инвесторов на сумму $1,25 млрд по цене $185 за бумагу. Сама компания заплатит $500 млн, остальные средства предоставят инвесторы.

В сентябре компания осуществила подобную сделку из расчета стоимости акций в $112. Таким образом, цена выросла на 65%.

С капитализацией в $350 млрд SpaceX станет самым дорогим частным стартапом в мире, обойдя ByteDance (владеет сервисом TikTok), стоимость которой в ноябре была оценена в $300 млрд.

Рост оценки стоимости компании стал следствием углубления связей между Маском и избранным президентом США Дональдом Трампом. Бизнесмен потратил на предвыборную кампанию Трампа более $250 млн.

Акции Tesla, другой компании Маска, подорожали на 60% с момента президентских выборов в США 5 ноября. Его стартап в сфере искусственного интеллекта xAI недавно привлек $6 млрд из расчета капитализации в $50 млрд, причем оценка стоимости компании удвоилась за полгода.

SpaceX
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