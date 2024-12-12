Шадаев заявил, что средняя зарплата в IT-отрасли составляет 185 тыс. рублей

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Средняя зарплата специалиста в IT-отрасли в России в настоящее время составляет 185 тыс. руб., разрыв со средним показателем по экономике растет, что свидетельствует о дефиците кадров, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Только за восемь месяцев этого года еще 100 тыс. человек пришли в IT-отрасль. Зарплата средняя - 185 тыс. руб. То есть у нас серьезным образом разрыв между средней зарплатой в экономике и средней зарплатой в IT-отрасли растет. Это свидетельствует о том, что нам не хватает кадров", - сказал Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Глава Минцифры напомнил, что за последние четыре года IT-отрасль в России росла быстрее всех других крупных отраслей экономики. "И, естественно, это сказывается на дефиците кадров. И она (IT-отрасль) продолжает расти. За первые полгода этого года у нас прирост 63% по отношению к прошлому году. То есть это очень большие темпы реализации собственных IT-решений, услуг, которые оказывают IT-компании", - сказал министр, добавив, что за четыре года количество сотрудников IT-компании в РФ увеличилось на 50% и превысило 850 тыс. чел.

Для уменьшения дефицита Минцифры предпринимает ряд мер.

"Наш план получить в отрасль дополнительно примерно 700 тыс. разработчиков до 2030 года. При этом отдельно сфокусировавшись на тех дисциплинах, которые дадут нам возможность воспроизводить самые востребованные современные решения - искусственный интеллект, робототехнику - там, где как раз у нас огромный дефицит сейчас и специалистов, и решений", - отметил Шадаев.

В частности, за четыре года в два раза увеличено количество бюджетных мест на IT-специальностям в вузах. В этом году на бюджетные места в вузы зачислены 125 тыс. человек, еще около 70 тыс. - на внебюджетные, сообщил министр. Подготовку по IT-специальностям сейчас осуществляет 500 вузов, в которых учатся примерно 600 тыс. студентов, добавил он.

"ЕГЭ по информатике стал номер один предметом по выбору среди естественных научных дисциплин. Сейчас его сдают больше на 30%, чем четыре года назад - 122 тыс. выпускников школ сдавали в этом году ЕГЭ по информатике. Они выбирают осознанно, хотят связать свою жизнь с IT и идут, соответственно, на IT-специальности в вузы", - сказал глава Минцифры.

В то же время "львиная доля тех, кто поступает в вузы, идут все-таки на специальности, связанные с разработкой программного обеспечения", заметил министр, тогда как "только 9% тех, кто поступает на IT-специальности, идут на фундаментальные дисциплины, связанные с прикладной математикой, физикой, механикой, радиоэлектроникой". "Очевидно, что именно этих кадров нам сейчас не хватает, чтобы как раз гарантировать технологическое лидерство, как раз производить те решения, которые станут конкурентоспособными в будущем", - констатировал Шадаев.

По его словам, для решения этой проблемы необходимо увеличивать норматив финансирования по этим специальностям.