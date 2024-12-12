Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Шадаев заявил, что средняя зарплата в IT-отрасли составляет 185 тыс. рублей

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Средняя зарплата специалиста в IT-отрасли в России в настоящее время составляет 185 тыс. руб., разрыв со средним показателем по экономике растет, что свидетельствует о дефиците кадров, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Только за восемь месяцев этого года еще 100 тыс. человек пришли в IT-отрасль. Зарплата средняя - 185 тыс. руб. То есть у нас серьезным образом разрыв между средней зарплатой в экономике и средней зарплатой в IT-отрасли растет. Это свидетельствует о том, что нам не хватает кадров", - сказал Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Глава Минцифры напомнил, что за последние четыре года IT-отрасль в России росла быстрее всех других крупных отраслей экономики. "И, естественно, это сказывается на дефиците кадров. И она (IT-отрасль) продолжает расти. За первые полгода этого года у нас прирост 63% по отношению к прошлому году. То есть это очень большие темпы реализации собственных IT-решений, услуг, которые оказывают IT-компании", - сказал министр, добавив, что за четыре года количество сотрудников IT-компании в РФ увеличилось на 50% и превысило 850 тыс. чел.

Для уменьшения дефицита Минцифры предпринимает ряд мер.

"Наш план получить в отрасль дополнительно примерно 700 тыс. разработчиков до 2030 года. При этом отдельно сфокусировавшись на тех дисциплинах, которые дадут нам возможность воспроизводить самые востребованные современные решения - искусственный интеллект, робототехнику - там, где как раз у нас огромный дефицит сейчас и специалистов, и решений", - отметил Шадаев.

В частности, за четыре года в два раза увеличено количество бюджетных мест на IT-специальностям в вузах. В этом году на бюджетные места в вузы зачислены 125 тыс. человек, еще около 70 тыс. - на внебюджетные, сообщил министр. Подготовку по IT-специальностям сейчас осуществляет 500 вузов, в которых учатся примерно 600 тыс. студентов, добавил он.

"ЕГЭ по информатике стал номер один предметом по выбору среди естественных научных дисциплин. Сейчас его сдают больше на 30%, чем четыре года назад - 122 тыс. выпускников школ сдавали в этом году ЕГЭ по информатике. Они выбирают осознанно, хотят связать свою жизнь с IT и идут, соответственно, на IT-специальности в вузы", - сказал глава Минцифры.

В то же время "львиная доля тех, кто поступает в вузы, идут все-таки на специальности, связанные с разработкой программного обеспечения", заметил министр, тогда как "только 9% тех, кто поступает на IT-специальности, идут на фундаментальные дисциплины, связанные с прикладной математикой, физикой, механикой, радиоэлектроникой". "Очевидно, что именно этих кадров нам сейчас не хватает, чтобы как раз гарантировать технологическое лидерство, как раз производить те решения, которые станут конкурентоспособными в будущем", - констатировал Шадаев.

По его словам, для решения этой проблемы необходимо увеличивать норматив финансирования по этим специальностям.

Минцифры РФ Максут Шадаев IT-отрасль дефицит кадров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин поручил в кратчайшие сроки разработать меры поддержки угольной отрасли РФ

OMV расторгла контракт с "Газпромом" после прекращения поставок

Сбербанк в 2025 г. планирует получить доход от технологий ИИ не ниже 450 млрд руб.

Сбербанк в 2025 г. планирует получить доход от технологий ИИ не ниже 450 млрд руб.

Рубль в среду упал в паре с юанем на фоне санкционных новостей

Инфляция в РФ в ноябре составила 1,43%, годовая ускорилась до 8,88%

Рынок акций РФ снизился в преддверии статданных по инфляции

Рынок акций РФ снизился в преддверии статданных по инфляции
Инфляция в России

Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогнозы по ставке и инфляции на 2025 г.

Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогнозы по ставке и инфляции на 2025 г.

ОПЕК+ в ноябре добыла на 222 тыс. б/с меньше плана

ОПЕК+ в ноябре добыла на 222 тыс. б/с меньше плана

Мировые банки ждут роста индекс S&P 500 к концу 2025 года более чем на 8%

Goldman Sachs допустил подорожание золота к концу 2025 года до $3000 за унцию

Goldman Sachs допустил подорожание золота к концу 2025 года до $3000 за унцию
Хроники событий
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов517 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5538 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России27 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии89 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });