Шадаев ждет в 2025 году охлаждения российской IT-отрасли после бурного роста

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минцифры Максут Шадаев считает, что перегрев российской IT-отрасли на фоне ее бурного роста в последние годы приведет к ее охлаждению в 2025 году - в том числе, пересмотру инвестпланов компаний. Он заявил об этом на заседании Общественного совета при министерстве.

По словам министра, за 9 месяцев 2024 года количество занятых в IT-отрасли увеличилось на 100 тысяч человек - до 850 тысяч человек, а средняя зарплата выросла на 30 тысяч рублей - до 155 тысяч рублей. Объем реализации продукции компаниями отрасли в I полугодии возрос на 60% год к году.

"IT-отрасль в этом году показывает еще больший темп роста, чем в предыдущие годы. В этом смысле я вижу определенную перегретость. Очевидная такая перегретость приведет, наверное, к тому, и мы это видим, что в следующем году будет определенное охлаждение. И будет какой-то такой пересмотр, в том числе, инвестпланов (IT-компаний - ИФ)", - сказал Шадаев.

"Мы считаем, что все-таки с такими темпами двигаться очень тяжело. Зарплаты так быстро расти не должны", - добавил он.

В беседе с журналистами министр высказал мнение, что все крупные IT-компании будут уточнять свои инвестиционные планы с учетом реальной ситуации в экономике, перегретости зарплатного рынка.

"Дефицит (IT-кадров - ИФ) есть, поэтому происходит рост зарплат. Но при этом понятно, что компании, которые набрали много людей для того, чтобы быстро делать новые продукты, сейчас будут точно переоценивать свои планы и свои расходы", - сказал министр.