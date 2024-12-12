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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 10:18

МЭА оценило снижение доходов РФ от нефтеэкспорта в ноябре в 7% к октябрю

Снижение выручки от нефтеэкспорта связано не только с уменьшением объемов продажи, но и с падением цен

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Нефтяной экспорт из России в ноябре составил 7,33 млн баррелей в сутки (4,88 млн б/с нефти и 2,45 млн б/с нефтепродуктов), снизившись на 120 тыс. б/с, или на 1,6%, доходы упали на 7% - до $14,56 млрд, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

На доходы от продажи нефти пришлось $9,6 млрд (снижение на 7,8% к октябрю и на 10,2% г/г), от продажи нефтепродуктов - $4,9 млрд (-6,3% и -9,7%).

Снижение выручки от нефтеэкспорта на $1,1 млрд по сравнению с октябрем (от нефти на $800 млн, от нефтепродуктов - на $300 млн) связано не только с уменьшением объемов продажи, но и с падением цен. Так, нефть подешевела на $1,2 за баррель, бензин - на $0,8/барр., нафта - на $3/барр., мазут - на $5,45/барр., в то время как цены на дизельное топливо, газойль и вакуумный газойль в среднем остались без изменений. В годовом исчислении нефтеэкспортная выручка снизилась на $1,6 млрд.

Уменьшение экспорта нефти на 100 тыс. б/с отразилось на росте производительности нефтеперерабатывающих заводов в связи с завершением технического обслуживания на некоторых НПЗ, в частности в Туапсе на Черном море, отмечают эксперты.

МЭА напоминает, что в преддверии ноябрьской встречи G7 Великобритания объявила о новых санкциях в отношении 30 танкеров и двух российских страховщиков в попытке ограничить экспорт нефти из страны. По данным Kpler, в этом году подпавшие под новые санкции теневые танкеры отгружали в среднем более 270 тыс. б/с нефти и нефтепродуктов из России, говорится в отчете.

МЭА
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