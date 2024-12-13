Мосбиржа пока не определилась с датой запуска утренних торгов на фондовом и срочном рынках

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - "Московская биржа" продолжает обсуждать запуск утренних торгов на фондовом и срочном рынках, точной даты пока нет, заявил управляющий директор по продажам и развитию бизнеса биржи Владимир Крекотень.

"Мы находимся в дискуссии по поводу утренних торгов, и я думаю, что в ближайшее время эти планы представим. Сейчас конкретная дата не определена", - сказал Крекотень журналистам, отвечая на вопрос о сроках запуска утренних торгов на фондовом и срочном рынке.

Биржа также продолжает обсуждать возможную концепцию торгов в выходные. "Это, наверное, один из вопросов, который беспокоит сейчас всю индустрию. Конечно, инвесторы и наши клиенты должны заниматься еще чем-то, кроме биржевых торгов, но мы готовы чутко реагировать на клиентский спрос. Вместе с индустрией и регулятором вырабатываем концепцию и ту дорожную карту, по которой могли бы запуститься торги в выходные", - отметил Крекотень.

Отвечая на вопрос о перспективах запуска круглосуточных торгов, он сказал: "Торги 24/7 невозможны без круглосуточной работы платежных систем и без соответствующего спроса со стороны ключевых клиентов на российском рынке. Мы продолжаем считать, что индустрия глобально движется к торгам 24/7. Но сроки будут зависеть от того, насколько это экономически выгодно всем субъектам. Конечный инвестор, мне кажется, сейчас не очень заинтересован в торгах 24/7".

Мосбиржа запустила утренние торги на фондовом рынке в декабре 2021 года - с 07:00 по Москве, но в конце февраля 2022 года на фоне обвала котировок в связи с событиями на Украине было принято решение их не проводить. Сейчас на этом рынке торги проводятся в основную сессию с 10:00 до 18:50, в вечернюю - с 19:05 до 23:50.

Мосбиржа также планирует в начале 2025 года вернуть утреннюю сессию на срочном рынке с 07:00 по Москве. Сейчас торги проводятся с 10:00 до 23:50.

Мосбиржа запустила утренние торги на срочном рынке с 07:00 по Москве в марте 2021 года. В феврале 2022 года было принято решение о приостановке утренней сессии, в сентябре 2022 года она возобновилась, но с 09:00. Однако после введения американских санкций против группы "Московской биржи" в июне 2024 года Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 09:50 на срочном, валютном и рынке драгметаллов.