Brent остается в плюсе и торгуется у $73,9 за баррель

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе вечером в пятницу.

К 18:14 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,5 (0,68%) до $73,91 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,6 (0,86%), до $70,62 за баррель.

Поддержку ценам оказывают оптимизм в отношении стимулирования экономики КНР, а также угроза перебоев в поставках от возможного ужесточения санкций США против Ирана и России.

Импорт нефти в Китай в ноябре вырос впервые за семь месяцев, и в ближайшее время ожидается его сохранение на высоком уровне, пишет Trading Economics.

Рост нефтяных котировок ограничивает прогноз Международного энергетического агентства, которое ожидает, что не входящие в ОПЕК+ страны в 2025 году нарастят предложение на 1,5 млн баррелей в сутки, тогда как спрос вырастет на 1,1 млн б/с.