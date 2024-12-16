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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:23

Brent подешевела до $74,22 за баррель

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти в понедельник снижаются после уверенного роста на прошлой неделе.

К 8:09 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,27 (0,36%) - до $74,22 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $1,08 (1,5%), до $74,49 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,39 (0,55%) - до $70,9 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,27 (1,8%), до $71,29 за баррель.

За минувшую неделю международный бенчмарк прибавил 4,7%, североамериканский - 6,1%.

Недельное ралли стимулировали ожидания сокращения поставок ввиду возможных дополнительных санкций против России и Ирана, а также оптимизм в отношении планов стимулирования экономики Китая.

Дополнительную поддержку ценам на нефть оказало снижение процентных ставок центральными банками еврозоны, Канады и Швейцарии. Теперь внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, от которой на этой неделе ждут снижения ставок на 25 базисных пунктов.

Текущее снижение нефтяных котировок, скорее всего, представляет собой техническую коррекцию, пишет Trading Economics.

Brent WTI Иран США ФРС Китай Канада
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