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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 10:51

В России продажи игристых вин за 11 месяцев выросли на 10,5%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В России розничная торговля в январе-ноябре 2024 года реализовала 18,1 млн декалитров (дал) игристых (шампанских) вин, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Продажи водки выросли на 0,7%, до 68,8 млн дал, коньяка - на 3%, до 12,5 млн дал, ликеро-водочных изделий - на 17,3%, до 14,7 млн дал.

Всего продажи спиртных напитков составили 108,5 млн дал, что на 4,6% больше, чем за 11 месяцев прошлого года.

Виноградных вин было продано 51,5 млн дал, что на 1,1% больше прошлогоднего.

В то же время продажи слабоалкогольной продукции упали на 25,8%, до 11,7 млн дал.

Всего алкогольной продукции (за исключением пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе-ноябре в РФ было продано 201,7 млн дал, что на 0,2% больше, чем годом ранее.

Росалкогольтабакконтроль
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