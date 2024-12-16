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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

Импорт золота в Индию в ноябре подскочил до рекордных $14,9 млрд

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Индия в ноябре 2024 года импортировала золота на $14,86 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны.

Это в четыре раза больше, чем в ноябре прошлого года, вдвое больше, чем в октябре текущего, и в целом является историческим рекордом.

Ранее аналитик World Gold Council Кавита Чако отмечала высокий, несмотря на рост цен, спрос на золотые украшения, а также монеты и слитки в период празднования Дивали.

Также летом импортные пошлины на золото в Индии резко снизились - с 15% до 6%, на сплав Доре - с 14,35% до 5,35%. Аналитики прогнозировали, что такие меры дадут толчок спросу на золото. Чако оценивала дополнительный спрос во втором полугодии в 50 тонн и более.

Всего за 11 месяцев года импорт золота в Индию составил $58,676 млрд, что в полтора раза больше результата соответствующего периода прошлого года.

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама. По итогам первого полугодия страна импортировала почти 305 тонн золота на $19,103 млрд. В натуральном выражении объем вырос на 5%, в стоимостном - на 17%.

Индия
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