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Microsoft более чем в 2 раза опередила конкурентов по закупкам ИИ-чипов Nvidia

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. в 2024 году приобрела 485 тысяч флагманских ИИ-чипов Hopper от Nvidia Corp., пишет Financial Times со ссылкой на данные консалтинговой компании Omdia.

Китайские ByteDance и Tencent купили примерно по 230 тысяч чипов Nvidia, включая H20 - "урезанную" версию Hopper, модифицированную для соблюдения американских ограничений на экспорт в КНР.

Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) купила 224 тысячи ускорителей Hopper, Tesla и xAI Илона Маска - порядка 200 тысяч в совокупности, Amazon.com Inc. - 196 тысяч, Google - 169 тысяч.

Кроме того, Meta приобрела в этом году 173 тысячи ИИ-чипов MI300 разработки Advanced Micro Devices, Microsoft - 96 тысяч.

Microsoft - крупный инвестор OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT. Платформа Microsoft Azure использовалась для обучения новейшей ИИ-модели этого стартапа - o1.

ByteDance Google Meta Microsoft Nvidia Tencent Hopper
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