Цены на бензин в РФ с 10 по 16 декабря выросли на 0,34% после 0,46% неделей ранее

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен на бензин в России со 10 по 16 декабря немного замедлился, составив 0,34% после 0,48% со 2 по 9 декабря и 0,38% с 26 ноября по 2 декабря, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 16 декабря выросли на 10,7% (общая инфляция за этот период составила 9,14%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 16 декабря составляла 60,36 руб. (на 9 декабря - 60,14 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 54,99 руб. (54,80 руб.), АИ-95 - 60,19 руб. (59,98 руб.), АИ-98 - 82,15 руб. (81,83 руб.).

Рост потребительских цен на дизельное топливо в РФ с 10 по 16 декабря составил 0,43% после 0,40% со 2 по 9 декабря и с 26 ноября по 2 декабря. С начала года рост цен на ДТ составил 7,4%.

Средняя цена дизтоплива в стране на 16 декабря - 69,61 руб. за литр (на 9 декабря - 69,32 руб.).

Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2023 году выросли на 7,23%, что оказалось чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).