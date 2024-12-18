Поиск

Цены на бензин в РФ с 10 по 16 декабря выросли на 0,34% после 0,46% неделей ранее

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен на бензин в России со 10 по 16 декабря немного замедлился, составив 0,34% после 0,48% со 2 по 9 декабря и 0,38% с 26 ноября по 2 декабря, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 16 декабря выросли на 10,7% (общая инфляция за этот период составила 9,14%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 16 декабря составляла 60,36 руб. (на 9 декабря - 60,14 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 54,99 руб. (54,80 руб.), АИ-95 - 60,19 руб. (59,98 руб.), АИ-98 - 82,15 руб. (81,83 руб.).

Рост потребительских цен на дизельное топливо в РФ с 10 по 16 декабря составил 0,43% после 0,40% со 2 по 9 декабря и с 26 ноября по 2 декабря. С начала года рост цен на ДТ составил 7,4%.

Средняя цена дизтоплива в стране на 16 декабря - 69,61 руб. за литр (на 9 декабря - 69,32 руб.).

Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2023 году выросли на 7,23%, что оказалось чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на какао-бобы обновили рекорд, превысив отметку в $12 тыс. за тонну

Цены на какао-бобы обновили рекорд, превысив отметку в $12 тыс. за тонну
Инфляция в России

Инфляция в РФ с 10 по 16 декабря составила 0,35%, годовая ускорилась до 9,5%

США разрешили транзакции с ГПБ по досанкционным проектам в атомной энергетике до июля

США разрешили транзакции с ГПБ по досанкционным проектам в атомной энергетике до июля
Инфляция в России

Инфляционные ожидания россиян выросли до нового максимума 2024 года

Инфляционные ожидания россиян выросли до нового максимума 2024 года

Рубль днем развернулся вверх в паре с юанем на фоне усилившей рост нефти

Глава порта Клайпеды посетовал на сокращение грузопотока с Востока

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России32 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5568 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии114 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2063 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });