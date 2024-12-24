ФАС считает, что изменение цен на бензин и ДТ на АЗС по итогам года не превышает уровень инфляции

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Изменение цен на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях РФ по итогам 2024 года не превышает уровень инфляции. Об этом "Интерфаксу" сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в ответ на соответствующий запрос.

"Ситуация с ценообразованием на топливо находится под контролем ФАС России и других ведомств. Служба анализирует цены на 12 тысячах АЗС в Российской Федерации, куда входят как АЗС вертикально-интегрированных компаний, так и независимых. В настоящее время изменение цен на бензин и дизтопливо не превышает уровень инфляции", - заявили в ведомстве.

По данным ФАС, сейчас в территориальных органах рассматривается 11 антимонопольных дел, возбужденных по признакам незаконного повышения стоимости бензина и дизеля вертикально-интегрированными и независимыми компаниями. За последние два года на топливном рынке было возбуждено 30 антимонопольных дел.

Между тем, согласно данным Росстата, потребительские цены на бензин в России по сравнению с началом года к 16 декабря выросли на 10,7% (общая инфляция за этот период составила 9,14%). Средняя стоимость литра бензина по стране на 16 декабря составляла по АИ-92 - 54,99 руб., по АИ-95 - 60,19 руб. С начала года рост цен на ДТ составил 7,4%, средняя цена дизтоплива в стране на 16 декабря - 69,61 руб. за литр.

Как сообщалось, согласно Росстату, потребительские цены на бензин в РФ в 2023 году выросли на 7,23%, что оказалось чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).