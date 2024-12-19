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Путин: Прямая линия

Continental до конца 2025 года выведет на биржу сегмент автоэлектроники

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Германский производитель автокомпонентов Continental планирует до конца следующего года вывести на Франкфуртскую фондовую биржу сегмент автоэлектроники (Automotive), говорится в сообщении компании.

План листинга еще должны одобрить наблюдательный совет и акционеры.

До конца апреля сегмент будет выделен в самостоятельную компанию под руководством члена правления Continental Филиппа фон Хиршайда.

О рассмотрении возможности выделения и листинга сегмента Continental сообщала в августе.

Выручка подразделения в 2023 году составила около 20,3 млрд евро.

Continental также запустила процесс продажи бизнеса ContiTech по производству резиновых изделий для автопрома и рассчитывает завершить его в ближайшее время.

Continental Automotive ContiTech
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