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Continental сократит 3000 рабочих мест в сфере R&D подразделения автомобильных технологий

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Подразделение германской Continental AG в сфере автомобильных технологий оптимизирует глобальную сеть центров исследований и разработок (R&D), стремясь урезать расходы.

Это приведет к сокращению около 3 тысяч рабочих мест, задействованных в R&D, до конца 2026 года, говорится в пресс-релизе Continental. Менее половины сокращений придется на Германию.

По данным на 31 декабря 2024 года штат подразделения автомобильных технологий Continental составлял около 92 тысячи человек, из которых 31 тысяча приходилось на R&D. Таким образом, сокращения затронут примерно 10% сотрудников этого направления.

Целью Continental является сокращение расходов на R&D в автомобильном сегменте до менее 10% от выручки к 2027 году.

"Эти меры необходимы и отчасти обусловлены динамичной и сложной рыночной средой, поскольку отрасль проходит серьезную трансформацию в сторону технологий будущего", - говорится в пресс-релизе.

В декабре прошлого года Continental объявила о намерении выделить подразделение автомобильных технологий в самостоятельную компанию до конца 2025 года. Этот сегмент охватывает разработки для пассивной безопасности, тормозов, шасси, систем управления движением, а также аудио- и видео-решения, информационные и коммуникационные технологии.

Continental Германия
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