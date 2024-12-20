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В Amazon началась крупнейшая в истории компании забастовка

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Работники семи распределительных центров Amazon.com Inc. 19 декабря покинули работу раньше установленного времени и начали забастовку, которую профсоюз Amazon Teamsters называет крупнейшей в истории компании, передает AP. Как сообщает CNN, бастуют и водители.

В протестных действиях, о которых профсоюз ранее предупреждал, принимают участие сотрудники центров в таких крупных городах, как Нью-Йорк, Атланта и Сан-Франциско.

Amazon Teamsters добивается улучшения условий труда для работников Amazon, призывая компанию сесть за стол переговоров.

По утверждениям профсоюза, он представляет интересы почти 10 тысяч работников Amazon, что соответствует менее 1% от общего числа сотрудников компании в США. Число распределительных центров Amazon в Штатах превышает 600.

В Amazon заявили, что забастовка не повлияет на сроки доставки товаров в напряженные предпраздничные дни, сообщает CNN.

Amazon Атланта США Нью-Йорк Сан-Франциско Amazon Teamsters
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