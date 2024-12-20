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Ноябрьский раунд санкций спровоцировал виток волатильности на валютном рынке

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Ноябрьский раунд санкций спровоцировал виток волатильности на валютном рынке, но компании адаптируются к новым условиям. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"В целом у нас более волатильный курс, чем был до 2022 года. Это первое то, что есть. После каждой волны санкций у нас повышается эта волатильность. Скажем так, масштаб повышения волатильности зависит от эффекта санкций, от охвата санкций. Но вот мы видели летом, когда были санкции на "Московскую биржу" – ключевой элемент во всей нашей финансовой инфраструктуре, повышенная волатильность была где-то около месяца. Потом рынки стабилизируются на определенных уровнях. Прежде всего, с точки зрения фундаментальных факторов торгового баланса, текущего счета. Но, конечно, учитывается, что после раунда санкций возрастают и издержки на проведение расчетов, международных платежей", - сказала Набиуллина.

"Санкции, которые произошли в ноябре, они также вызвали эту повышенную волатильность, но мы видим, что эффекты волатильности снижаются, большинство компаний, как и было в предыдущие периоды санкций, они адаптируются к новым условиям. Конечно, мы видим и дополнительную фрагментацию валютного рынка, более высокие транзакционные издержки", - отметила председатель Банка России.

Минфин США в ноябре включил в санкционный список более 50 российских банков, в том числе Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", БКС банк.

ЦБ РФ Банк России Эльвира Набиуллина
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