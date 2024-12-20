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ФАС изучит причины повышения цен на продукцию бывшей "дочки" Tetra Pak в РФ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запрос АО "Упаковочные системы" (бывшая российская "дочка" ушедшей из РФ шведской Tetra Pak) из-за роста цен на пищевую упаковку.

Как сообщила пресс-служба ведомства, ФАС проанализирует причины повышения цен на продукцию компании. "В случае, если полученные данные будут свидетельствовать о необоснованном повышении цен, ФАС России проверит действия компании на предмет наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства", - добавили в ведомстве.

Компания Tetra Pak, один из крупнейших в мире производителей упаковки для пищевой продукции, в середине 2022 года передала местному руководству российское подразделение. Компания "Тетра Пак" была переименована в "Упаковочные системы", ее владельцем стало ООО "Итон Инвестментс".

По данным ЕГРЮЛ, "Итон Инвестментс" была создана в июле 2022 году, ее владельцами на паритетных началах являются Александр Криволапов (гендиректор "Упаковочных систем") и Игорь Акимов (гендиректор АО "Тетра Пак" в 2002-2014 годах).

Tetra Pak ФАС Упаковочные системы
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