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Композитор Рыбников удостоен почетного "Золотого орла" за вклад в кинематограф

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Церемония вручения XXIII премии Академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" началась в киноконцерне "Мосфильм", первую награду получил лауреат почетной премии - композитор Алексей Рыбников.

В начале церемонии помощник президента Владимир Мединский зачитал приветствие российского президента Владимира Путина гостям и участникам церемонии. От себя Мединский отметил, что в этом году общие сборы российского кино практически вышли на доковидный год. "Это значит, что российское кино полностью вернуло себе доверие зрителей", - сказал помощник президента.

В начале церемонии был объявлен лауреат почетной награды "Золотой орел" - за вклад в российский кинематограф награду получил композитор Алексей Рыбников.

Вручая "Орла", глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров отметил, что "выдающиеся кинокомпозиторы создают такую музыку, которая живет помимо фильма (...) она остается в памяти, и у нее начинается совсем новая жизнь, некоторые композиторы создают такую музыку, которую, и фильмов уже не помнят, а музыку помнят, и на мой взгляд, к таким композиторам с полным основанием можно причислить выдающегося композитора кино, театра Алексея Рыбникова".

Алексей Рыбников - композитор, художественный руководитель театра "Градский Холл". Автор музыки к фильмам "Вам и не снилось...", "Усатый нянь", "Тот самый Мюнхгаузен", "Приключения Буратино", "Про Красную Шапочку" и другим. Автором рок-опер "Юнона и Авось", а также опер, симфонических и камерных произведений.

"Золотой орел" - национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается с 2002 года за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии.

Алексей Рыбников Владимир Мединский Золотой орел Мосфильм Карен Шахназаров
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