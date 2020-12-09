Киностудия Горького снимет новую версию фильма "Вам и не снилось"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Киностудия имени Горького создаст новую экранизацию повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

"Киностудия имени М. Горького приступает к разработке сценария нового полнометражного фильма по мотивам повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось", который не обойдет вниманием социально-значимые темы, перемещая фокус прочтения повести на линии взрослых персонажей. По сюжету новая экранизация в целом будет ближе к литературному источнику, чем знаменитый советский фильм, снятый на киностудии сорок лет назад", - сообщили в пресс-службе.

В новой экранизации линии взрослых станут основными, а у истории любви Юльки и Ромы будет новый финал. "Любимый поколениями фильм 1980 года был во многом оригинальным произведением, но значительно отходил от сюжета повести. Он невероятно трогательный, особое настроение картине придает музыка легендарного композитора Алексея Рыбникова. Мы не будем делать ремейк в современных декорациях. Наш фильм станет совершенно новой экранизацией, в каком-то смысле без цензуры", - рассказала генеральный директор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева, слова которой привели в пресс-службе.

Она уточнила, что действие фильма будет происходить в ту же самую эпоху, а не в нашем времени. "Но история будет показана с помощью современного киноязыка, в фильме будет актуальный саундтрек", – добавила Слащева.

Автором сценария нового фильма станет молодая, но уже известная киносценаристка и театральный драматург Ярослава Пулинович. В ее фильмографии киносценарии фильма - призера международных фестивалей "Я не вернусь" (2014, реж. Ильмар Рааг), популярной комедии "Ёлки-5" (2016, реж. Тимур Бекмамбетов и др.) и драмы "Как я стал…" (2018, реж. Павел Мирзоев) с Павлом Табаковым в главной роли.

"Вам и не снилось…" - советский художественный фильм режиссера Ильи Фрэза, экранизация повести Галиной Щербаковой "Вам и не снилось" (до печати в журнале "Юность" - "Роман и Юлька") с оригинальной музыкой Алексея Рыбникова. Фильм стал одним из самых успешных в кинотеатральном прокате 1981 года, собрав 26 млн зрителей. Читатели журнала "Советский экран" назвали картину лучшей за год. А 5 марта 1982 года премьера фильма прошла в Нью-Йорке под английским названием Love & Lies.