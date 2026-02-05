Поиск

Более 80 картин вошли в лонг-лист премии "Ника"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российская Академия кинематографических искусств представила лонг-лист претендентов на Национальную кинематографическую премию "Ника" за 2025 год.

Согласно сообщению на сайте премии, в список фильмов, принимающих участие в конкурсе на соискание премии в номинации "Лучший игровой фильм" претендуют 85 картин, среди которых "Август" режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, "Алиса в стране чудес" Юрия Хмельницкого, "Батя 2. Дед" Ильи Учителя, "В списках не значился" Сергея Коротаева, "Волчок" Константина Смирнова, "Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича" Игоря Волошина, "Горыныч" Дмитрия Хонина, "Двое в одной жизни, не считая собаки" Андрея Зайцева, "Красный шёлк" Андрея Волгина, "Лермонтов" Бакура Бакурадзе, "Пророк. История Александра Пушкина" Феликса Умарова и другие.

Голосование будет проходить в два тура. В номинации "Лучший фильм" будет представлено не более пяти претендентов, а в номинациях по профессиям - не более трёх.

Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. С начала 1990-х годов победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей. Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники.

Ника
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Богомолов будет на посту и. о. ректора Школы-студии МХАТ до проведения выборов

 Богомолов будет на посту и. о. ректора Школы-студии МХАТ до проведения выборов

Союз кинематографистов России исключил из своего состава Ингеборгу Дапкунайте

 Союз кинематографистов России исключил из своего состава Ингеборгу Дапкунайте

"Союзмультфильм" планирует открыть несколько парков развлечений

 "Союзмультфильм" планирует открыть несколько парков развлечений

Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

 Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

"Гамнет", "Франкенштейн" и "Битва за битвой" будут бороться за "Оскар"

 "Гамнет", "Франкенштейн" и "Битва за битвой" будут бороться за "Оскар"

Выставка Брюллова в Третьяковке установила рекорд посещаемости

 Выставка Брюллова в Третьяковке установила рекорд посещаемости

Михайловский театр сообщил об уходе Владимира Кехмана с должности худрука

 Михайловский театр сообщил об уходе Владимира Кехмана с должности худрука

В Третьяковской галерее опровергли сообщения о повреждении картины на выставке Брюллова

 В Третьяковской галерее опровергли сообщения о повреждении картины на выставке Брюллова

Назначены новые руководители Пушкинского музея и Третьяковской галереи

Умер актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

 Умер актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8327 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 264 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });