Более 80 картин вошли в лонг-лист премии "Ника"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российская Академия кинематографических искусств представила лонг-лист претендентов на Национальную кинематографическую премию "Ника" за 2025 год.

Согласно сообщению на сайте премии, в список фильмов, принимающих участие в конкурсе на соискание премии в номинации "Лучший игровой фильм" претендуют 85 картин, среди которых "Август" режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, "Алиса в стране чудес" Юрия Хмельницкого, "Батя 2. Дед" Ильи Учителя, "В списках не значился" Сергея Коротаева, "Волчок" Константина Смирнова, "Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича" Игоря Волошина, "Горыныч" Дмитрия Хонина, "Двое в одной жизни, не считая собаки" Андрея Зайцева, "Красный шёлк" Андрея Волгина, "Лермонтов" Бакура Бакурадзе, "Пророк. История Александра Пушкина" Феликса Умарова и другие.

Голосование будет проходить в два тура. В номинации "Лучший фильм" будет представлено не более пяти претендентов, а в номинациях по профессиям - не более трёх.

Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. С начала 1990-х годов победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей. Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники.