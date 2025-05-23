Внук Церетели стал новым директором ММОМА

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Новым директором Московского музея современного искусства (ММОМА) назначен Василий Церетели, который ранее занимал пост исполнительного директора музея. О назначении сообщил телеграм-канал музея.

Ранее директором ММОМА был Зураб Церетели. Он умер 22 апреля.

Василий Церетели - российский художник и арт-менеджер. Член Московского союза художников, союза художников России, союза музеев России и ассоциации искусствоведов. Учился в университете дизайна Parson School of Design и Высшей школе визуального искусства, которую окончил со степенью бакалавра изобразительных искусств.