Кабмин утвердил Василия Церетели на пост президента Российской академии художеств

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило на пост президента Российской академии художеств (РАХ) кандидатуру Василия Церетели, избранного академиками на эту должность на общем собрании РАХ, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утвердил Василия Церетели в должности президента Российской академии художеств (РАХ)", - говорится в сообщении.

Церетели был избран президентом академии сроком на 5 лет по итогам общего собрания членов РАХ, которое состоялось 19 мая. По уставу академии её президент утверждается и освобождается от должности правительством.

С 1997 года президентом РАХ был скульптор Зураб Церетели, который скончался 22 апреля 2025 года. Решением президиума РАХ, с 29 апреля исполняющим обязанности президента академии был назначен вице-президент РАХ, внук Церетели Василий Церетели.

Василий Церетели - российский художник и арт-менеджер. Исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММОМА). Член Московского союза художников, Союза художников России, Союза музеев России и Ассоциации искусствоведов, а также член Международного совета музеев (ИКОМ) и Международного комитета музеев и коллекций современного искусства (CIMAM). Учился в Университете дизайна Parson School of Design и Высшей школе визуального искусства, которую окончил со степенью бакалавра изобразительных искусств.

Зураб Церетели - советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог. Народный художник СССР, народный художник РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Родился 4 января 1934 года в Тбилиси. Основатель Московского музея современного искусства (1995), МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели (2000) и Музея современного искусства в Тбилиси (Грузия, 2012). Автор более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно).