Президентом Российской академии художеств избран Василий Церетели

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президентом Российской академии художеств (РАХ) на общем собрании членов академии избран внук Зураба Церетели, вице-президент академии и и. о. президента Василий Церетели, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РАХ.

"Президентом избран Василий Зурабович", - сказала собеседница агентства.

Согласно процедуре выборов, теперь его кандидатуру должно утвердить в должности правительство РФ.

С 1997 года президентом РАХ был скульптор Зураб Церетели, который скончался 22 апреля 2025 года. Решением президиума РАХ, с 29 апреля исполняющим обязанности президента академии был назначен вице-президент РАХ, внук Церетели Василий Церетели.

Василий Церетели - российский художник и арт-менеджер. Исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММОМА). Член Московского союза художников, Союза художников России, Союза музеев России и Ассоциации искусствоведов, а также член ИКОМ и CIMAM. Учился в Университете дизайна Parson School of Design и Высшей школе визуального искусства, которую окончил со степенью бакалавра изобразительных искусств.

Зураб Церетели - советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог. Народный художник СССР, народный художник РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Родился 4 января 1934 года в Тбилиси. Основатель Московского музея современного искусства (1995), МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели (2000) и Музея современного искусства в Тбилиси (Грузия, 2012). Автор более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно).