Камерную сцену Большого театра превратят в театрально-концертный зал

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр в новом, юбилейном сезоне увеличит количество спектаклей на своих площадках, а также начнет готовиться к реконструкции Камерной сцены, которая будет преобразована в театрально-концертный зал с большим количеством мест, чем сейчас.

"Театр увеличит количество спектаклей на своих площадках, начнёт готовиться к масштабной реконструкции Камерной сцены, которая превратит здание в ультрасовременный театрально-концертный зал с гораздо большим, нежели сейчас, числом зрительских мест", - сообщили в пресс-службе ГАБТ после сбора труппы.

"Новый сезон обещает быть не менее насыщенным и плодотворным, чем предыдущий. Огромное внимание будет уделяться подготовке молодых певцов, стажирующихся в Большом в рамках Молодежной оперной программы, с целью обеспечить их последующее поступление в труппу. Празднование 250-летнего юбилея театра должно стать общероссийским событием. Гастрольные маршруты охватят ещё больше российских регионов", - добавили в театре.

Похищенную нацистским офицером картину XVII века нашли у его дочери в Аргентине

Актриса Аглая Тарасова стала фигуранткой уголовного дела о контрабанде наркотиков

Считавшуюся утраченной "Мадонну с Младенцем" Гверчино представили в Пушкинском

Третьяковка не получала запросов о передаче РПЦ иконы "Богоматерь Донская"

В перечень "100 лучших фильмов" Минпросвещения вошли только советские картины

Ушел из жизни композитор Родион Щедрин

