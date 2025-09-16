В Коломенском завершили реставрацию церкви Вознесения Господня

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Москве завершена реставрация шатровой церкви Вознесения Господня в Коломенском; работы продолжались два с половиной года, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Провели реставрацию уникального памятника русского зодчества - шатровой церкви Вознесения Господня в Коломенском. В 1994 г. этот храм XVI века был включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО наряду с Кремлем, Красной площадью и Новодевичьем монастырем", - написал он.

По словам мэра, особое внимание уделили шатру. Реставраторы расчистили и восстановили утраты белокаменных кокошников, наличников, капителей с резьбой и стрельчатых окон. Также они сохранили исторический облик цоколя.

Открытие храма запланировано к престольному празднику Вознесения Господня в мае 2026 года, сообщил Собянин.

За оставшиеся месяцы в подклете подготовят экспозицию, посвященную истории храма. Выставка будет работать круглый год, а церковь - только в теплое время года. Как и прежде, службы будут совершаться в дни важных церковных праздников. В остальное время храм будет функционировать как музей.

На очереди у реставраторов еще несколько объектов музея-заповедника "Коломенское", среди них - здание Сытного двора, добавил мэр.