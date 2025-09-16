Поиск

В Коломенском завершили реставрацию церкви Вознесения Господня

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Москве завершена реставрация шатровой церкви Вознесения Господня в Коломенском; работы продолжались два с половиной года, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Провели реставрацию уникального памятника русского зодчества - шатровой церкви Вознесения Господня в Коломенском. В 1994 г. этот храм XVI века был включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО наряду с Кремлем, Красной площадью и Новодевичьем монастырем", - написал он.

По словам мэра, особое внимание уделили шатру. Реставраторы расчистили и восстановили утраты белокаменных кокошников, наличников, капителей с резьбой и стрельчатых окон. Также они сохранили исторический облик цоколя.

Открытие храма запланировано к престольному празднику Вознесения Господня в мае 2026 года, сообщил Собянин.

За оставшиеся месяцы в подклете подготовят экспозицию, посвященную истории храма. Выставка будет работать круглый год, а церковь - только в теплое время года. Как и прежде, службы будут совершаться в дни важных церковных праздников. В остальное время храм будет функционировать как музей.

На очереди у реставраторов еще несколько объектов музея-заповедника "Коломенское", среди них - здание Сытного двора, добавил мэр.

Сергей Собянин ЮНЕСКО Москва Коломенское
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Михаил Пиотровский переназначен гендиректором Эрмитажа

Фильм Джармуша "Отец, мать, сестра, брат" получил "Золотого льва" в Венеции

Похищенную нацистским офицером картину XVII века нашли у его дочери в Аргентине

Похищенную нацистским офицером картину XVII века нашли у его дочери в Аргентине

Актриса Аглая Тарасова стала фигуранткой уголовного дела о контрабанде наркотиков

Актриса Аглая Тарасова стала фигуранткой уголовного дела о контрабанде наркотиков

Считавшуюся утраченной "Мадонну с Младенцем" Гверчино представили в Пушкинском

Считавшуюся утраченной "Мадонну с Младенцем" Гверчино представили в Пушкинском

Третьяковка не получала запросов о передаче РПЦ иконы "Богоматерь Донская"

Третьяковка не получала запросов о передаче РПЦ иконы "Богоматерь Донская"

В перечень "100 лучших фильмов" Минпросвещения вошли только советские картины

В перечень "100 лучших фильмов" Минпросвещения вошли только советские картины

Источник сообщил о ходатайстве об отмене приватизации издательства "Музыка"

Умершие знаменитости

Ушел из жизни композитор Родион Щедрин

Ушел из жизни композитор Родион Щедрин

Введение маркировки произведений искусства с упоминанием наркотиков отложено на полгода

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7167 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });