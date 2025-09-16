Анимационный фильм по пьесе "Чайка" Чехова снимут в стиле аниме

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" и компания Dikidigital создадут анимационный полнометражный фильм в стиле аниме "Чайка" на основе одноимённой пьесы Антона Чехова, сообщила генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская.

"Спустя почти 130 лет после первого показа в Александринском театре, великая русская драма вернется в новом формате. Мы хотим сохранить целостность и смыслы, которые транслирует легендарное произведение с одной стороны, а с другой - представить его в формате, который релевантен современной молодой аудитории", - сказала она во время осеннего партнерского саммита киностудии.

Особенностью ленты станет визуальное решение – проект будет выполнен в стилистике аниме. В настоящее время фильм находится в стадии препродакшна.