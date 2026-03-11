Ильдар Абдразаков занял пост худрука в Михайловским театре в Петербурге

Ильдар Абдразаков Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Глава Севастопольского театра оперы и балета Ильдар Абдразаков сменит Владимира Кехмана на посту художественного руководителя Михайловского театра в Петербурге, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии представления нового руководителя.

"365 спектаклей в год даёт Михайловский театр. Теперь радовать зрителей он будет под началом нового художественного руководителя - Ильдара Абдразакова. Это человек потрясающего таланта, всемирно известный оперный певец, режиссёр, общественный деятель", - сказал в ходе представления худрука губернатор Петербурга Александр Беглов.

В середине января стало известно об уходе Кехмана с поста художественного руководителя Михайловского театра. Как сообщалось, он оставил эту должность после почти 19 лет работы.