Минкультуры в 2025 году выделило финансирование на производство 172 фильмов

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ в 2025 году поддержало производство 172 национальных фильмов, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"В 2025 году министерством культуры РФ было поддержано производство 172 национальных фильмов в рамках реализации государственной программы "Развитие культуры" и национального проекта "Семья". Отдельно отмечу, что в 2025 году Министерство культуры и Фонд кино поддержали создание 12 национальных фильмов, посвященных специальной военной операции, а также производство 27 кинолент военно-патриотической направленности и 97 картин для детской и семейной аудитории", - сказала Любимова на круглом столе комитета Госдумы по культуре.

Кроме того, Минкультуры в прошлом году оказало содействие в проведении 67 международных и российских кинофестивалей.

