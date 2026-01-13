Поиск

Что случилось этой ночью: вторник, 13 января

Трамп ввел пошлины для сотрудничающих с Ираном стран, США рассматривают кибероперации среди вариантов действий в отношении Ирана, "Реал" уволил Алонсо

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Ираном.

- Спектр вариантов действий США в отношении Ирана, помимо военных мер, может включать кибероперации и психологические кампании, однако окончательного решения по этому вопросу пока нет, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на чиновников Пентагона.

- Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент США рассматривает в том числе силовые сценарии в отношении Ирана, но предпочитает дипломатическое решение.

- Гренландия стратегически важна не только для США, но и для всех западных стран, заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабийя" сын американского президента предприниматель Эрик Трамп.

- Автопарк правительства Камчатки 13 января перешел в режим работы бесплатного такси для горожан из-за циклона. В столице края отменены занятия в школах, на линии не вышли автобусы, прервано авиасообщение.

- Около 2 млн человек посетили федеральные музеи в новогодние праздники, самыми посещаемыми стали Русский музей, Третьяковская галерея и Эрмитаж, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

- Хаби Алонсо покинул пост главного тренера "Реала". Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Новым тренером стал Альваро Арбелоа.

