Ректора Школы-студии МХАТ Золотовицкого похоронят на Троекуровском кладбище

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ, заслуженным артистом РФ Игорем Золотовицким пройдет 17 января в МХТ им. Чехова, похоронят артиста на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили в театре.

"Прощание с Игорем Яковлевичем Золотовицким состоится в субботу, 17 января. В 10:00 начнётся гражданская панихида на Основной сцене МХТ имени А.П.Чехова (Камергерский переулок, 3)", - говорится в сообщении театра.

В 13:00 состоится отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках (Софийская набережная, 32, стр. 13).

"В тот же день Игорь Яковлевич будет похоронен на Троекуровском кладбище", - добавили в театре.

Золотовицкий скончался на 65-м году жизни в среду.

