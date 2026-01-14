Что произошло за день: среда, 14 января

Планируемая поездка Уиткоффа и Кушнера в Москву, сообщение военных об атаке украинских БПЛА на танкер "Матильда", новое руководство Третьяковки и Пушкинского музея

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют приехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным, визит может состояться в этом месяце, сообщает Bloomberg.

- Танкер "Матильда" под флагом Мальты 13 января подвергся атаке двух украинских БПЛА в Черном море в ста километрах от Анапы, заявили в Минобороны РФ. С судна был получен сигнал бедствия.

- Главврач и завотделением реанимации Новокузнецкой городской клинической больницы №1 задержаны по делу о гибели младенцев.

- Годовая инфляция в РФ на 12 января ускорилась до 6,27% "на фоне повышения НДС", говорится в обзоре Минэкономразвития.

- Новым директором Третьяковской галереи назначена Ольга Галактионова, Пушкинский музей возглавила Екатерина Проничева.

- "АвтоВАЗ" завершил 2025 год с прибылью, заявил глава компании Максим Соколов, не уточнив объем в абсолютном выражении.

- Умер актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, ему было 64 года.

- Суд взыскал в доход РФ 18,07% акций АО "Кондитерус Ком" (головная компания ГК "КДВ"), доля принадлежит совладельцу компании Игорю Семенову. "КДВ Групп" - одна из крупнейших в России непубличных компаний пищевой отрасли - ранее была взыскана в доход государства.

- Верховная Рада утвердила Михаила Федорова министром обороны Украины. Днем ранее парламентарии освободили Федорова от должности первого вице-премьера, министра цифровой трансформации.

- Юлию Тимошенко заподозрили в попытке подкупа украинских депутатов, обыски прошли в офисе партии "Батькивщина".