Умер один из режиссеров мультфильма "Король Лев" Аллерс

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Один из режиссеров мультфильма Disney "Король Лев" Роджер Аллерс скончался в возрасте 76 лет, сообщает издание Variety.

Смерть Аллерса подтвердил его коллега, режиссер Дэйв Боссерт. "Я глубоко опечален известием о том, что наш друг Роджер Аллерс ушел в мир иной. Мы переписывались по электронной почте на прошлой неделе, когда он путешествовал по Египту, и это делает эту потерю еще более нереальной. Роджер был необычайно талантливым художником и кинорежиссером, настоящей опорой возрождения диснеевской анимации", - написал он в соцсетях.

Аллерс выступил режиссером "Короля Льва" вместе с Робом Минкоффом. Фильм широко считается одним из лучших в анимационной коллекции Disney. Выпущенный в 1994 г., "Король Лев" собрал $771 млн в мировом прокате. Ремейк 2019 г. является одним из самых кассовых фильмов всех времен, собрав $1,6 млрд по всему миру. Аллерс также участвовал в таких проектах, как "Аладдин", "Русалочка", "Красавица и чудовище", "Сезон охоты", "Оливер и компания" и др.

