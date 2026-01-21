Неделя Моцарта пройдет в Доме музыки

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - 27 января музыкальный мир отметит 270-летие со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта. К юбилею гения в Доме музыки в Москве будут представлены праздничные программы, охватившие симфонические, вокальные и фортепианные шедевры мастера.

23 января музыкальный марафон откроет вечер Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. При участии Анны Аглатовой (сопрано), Полины Шамаевой (меццо-сопрано), Алексея Неклюдова (тенор) и Игоря Подоплелова (баритон), а также Академического большого хора "Мастера хорового пения" прозвучит последний шедевр классика – Реквием.

Как сообщают организаторы, 24 января симфонию "Юпитер" и концерты для фортепиано с оркестром № 23 и № 24 исполнят оркестр "Академия Русской Музыки" под управлением Ивана Никифорчина и победители Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева Кирилл Роговой и Арсений Ланин.

27 января — в день рождения композитора Владимир Спиваков, Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и солистка Большого театра, сопрано Анна Аглатова представят программу, в которую войдут Симфония № 24, Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром, "Маленькая ночная серенада" и мотет "Exsultate, jubilate".

31 января первая скрипка Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Алексей Лундин в ансамбле с пианистом Михаилом Турпановым исполнят камерно-инструментальные шедевры Вольфганга Амадея Моцарта.

